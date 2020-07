Andreoni, che si è recato nel viterbese per la realizzazione della maschera protettiva, che gli consentirà di allenarsi senza rischi per l’occhio sinistro

ASCOLI PICENO – A dirigere il delicato match tra Ascoli e Salernitana sarà Federico Dionisi de L’Aquila. La gara valida per la 14^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT è in programma venerdì 10 luglio, alle ore 21, al Del Duca. Gli Assistenti sono Daniele Marchi della sezione di Bologna e Domenico Palermo di quella di Bari. Quarto Ufficiale Giacomo Camplone di Pescara.

I bianconeri si sono allenati ieri pomeriggio al Picchio Village. Terapie per Scamacca; assente Andreoni, che si è recato nel viterbese per la realizzazione della maschera protettiva, che gli consentirà di allenarsi senza rischi per l’occhio sinistro, danneggiato a seguito della contusione rimediata in allenamento giovedì scorso. Oggi alle 18 nuova seduta di lavoro al Picchio Village.

Nella Salernitana di mister Gian Piero Ventura, Valerio Mantovani e Cedric Gondo hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.