ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Sono 12 i nuovi decessi (ieri 15), 34.926 in totale. Attualmente sono 13.459 i positivi (-136, ieri -647), di cui 69 (-2) in terapia intensiva, i pazienti dimessi e guariti sono 193.978 (+338, ieri +825). I contagi totali sono 242.363 (+229, ieri +193).

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione. Un’altra giornata senza persone decedute, la buona notizia dal Gores.

ORE 16 Covid, Abruzzo: 8 casi, tutti nell’Aquilano. Teramano, 0 contagi. Zero decessi

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I ricoveri presso le strutture ospedaliere restano cinque. 5.638 i dimessi/guariti.

ORE 15 “Moby Dick”, conversazione teatrale sulla Terrazza sul mare il 9 luglio. Primo evento nella nuova location

ORE 14.30 Il Comune di San Benedetto spende 100 mila euro per la Festa della Marina. Furia opposizione: “Soldi da dare alle famiglie in difficoltà post Covid”

ORE 13 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1179 tamponi: 660 nel percorso nuove diagnosi e 519 nel percorso guariti. Quattro casi positivi: uno registrato in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata. Zero contagi nel Piceno e nel Fermano.

ORE 12 Inaugurata “La Milanesiana” ad Ascoli con Sgarbi. E’ la volta di Arrigo Sacchi e Alessandro Alciato

ORE 11 Nuovi casi Covid, Area Vasta 5 non è più “a basso rischio”. Le indicazioni per gli ospedali

ORE 10 Assembramenti e norme anti-Covid infrante, chiude un locale per 20 giorni. Titolare sanzionato

