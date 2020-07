Il Picchio si porta sul 3-0 grazie alla doppietta di Trotta e la punizione di Ninkovic deviata in porta da Jaroszynski, poi subisce il ritorno dei campani che accorciano con Kiyine su rigore e con Djuric di testa, finale in sofferenza ma che regala i tre punti agli uomini guidati da mister Dionigi

Ascoli–Salernitana gara valida per la 33^ giornata di Serie B, venerdì 10 luglio ore 21 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion (90′ Pucino), Petrucci (73′ Troiano), Sernicola; Morosini (60′ Eramo), Ninkovic (73′ Costa Pinto); Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, De Alcantara, Maurizii, Piccinocchi, Matos, Di Francesco. All.: Dionigi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski (56′ Heurteaux); Cicerelli (76′ Gondo), Akpa Apro (56′ Capezzi), Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Giannetti (46′ Cerci) (92′ Iannone), Djuric. A disposizione: Vannucchi, Migliorini, Galeotafiore, Curcio, Iannone. All.: Ventura

Arbitro: Dionisi (L’Aquila). Assistenti: Marchi (Bologna) e Palermo (Bari). IV Ufficiale: Camplone (Pescara)

RETI: 7′ Trotta, 15′ Jaroszynski (A), 49′ Trotta, 55′ Kiyine, 86′ Djuric

AMMONIZIONI: 52′ Morosini, 76′ Lopez, 70′ Trotta, 88′ Troiano, 90′ Gondo

ESPULSIONI:

NOTE: recupero 3′ p.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+5′ Triplice fischio dell’arbitro, l’Ascoli porta a casa i tre punti

90’+4′ Occasione per la Salernitana, Leali blocca in due tempi la conclusione Iannone

90’+2′ Cambio per la Salernitana: Iannone per Cerci

90′ 5 i minuti di recupero concessi dal signor Dionisi

88′ Punizione dai 30 metri per la Salernitana: il tiro di Cerci è ribattuto dalla difesa ascolana

86′ Gol della Salernitana, Djuric di testa supera Leali con un pallonetto

84′ Azione personale di Cerci, Sernicola non lo fa passare e riguadagna il possesso per l’Ascoli

82′ Ci prova Di Tacchio dalla distanza, Leali non si fa sorprendere

81′ Ennesimo traversone dei campani, Leali blocca il pallone in uscita alta

79′ Spunto di Cerci sulla destra, i difensori ascolani lo chiudono e guadagnano la rimessa dal fondo

77′ Fallo su Troiano a centrocampo , l’Ascoli può respirare

73′ Doppio cambio per l’Ascoli dopo il break: Troiano e Costa Pinto per Ninkovic e Petrucci

69′ Cerci prova un tiro cross dalla destra, Leali fa sua la sfera

65′ Tiro dal limite di Di Tacchio, il suo tiro centrale è bloccato da Leali senza affanni

65′ Traversone di Lopez dalla sinistra, Brosco di testa la mette in angolo

62′ Pallone in diagonale per Djuric in area bianconera, Brosco in scivolata lo anticipa

60′ Primo cambio per l’Ascoli: Eramo entra al posto di Morosini

58′ Ascoli ancora vicino al gol: Trotta si libera in area su assist di Morosini, la sua conclusione sfiora il palo

55′ Kiyine trasforma il rigore e porta il risultato sul 3-1

54′ Rigore per la Salernitana: Ferigra intercetta il pallone con un braccio, l’arbitro indica il dischetto

53′ Punizione dalla trequarti per la Salernitana, la deviazione di Brosco impegna Leali che devia il pallone oltre la traversa

51′ Contropiede dell’Ascoli, Morosini non riesce a controllare il pallone e sfuma una buona occasione per i bianconeri

49′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!! Ancora Trotta!! L’attaccante ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta di Micai, il suo diagonale non lascia scampo al portiere granata

47′ Jaroszynski rimane a terra dopo uno scontro di gioco, intervengono i sanitari

46′ Inizia la ripresa, cambio per la Salernitana: Cerci prende il posto di Giannetti

SECONDO TEMPO

45’+3′ Finisce la prima frazione di gioco

45′ Saranno 3 i minuti di recupero nel primo tempo

44′ Brosco anticipa ancora Djuric, fallosamente secondo l’arbitro

42′ Azione insistita della Salernitana al limite dell’area bianconera, Brosco recupera il pallone anticipando Djuric

39′ Palla in profondità per Giannetti, Ferigra lo anticipa e manda il pallone in fallo laterale

36′ Ammonito Dionigi per proteste: è il terzo cartellino giallo in quattro partite per il mister bianconero

35′ Ascoli vicinissimo al terzo gol: Micai si supera sulla conclusione ravvicinata di Morosini e salva i suoi dal colpo del ko

32′ Insiste la Salernitana sulla sinistra, il cross di Lopez è intercettato da Ranieri

30′ Traversone di Padoin dalla destra, Billong di testa libera l’area campana

29′ Djuric si libera al tiro dentro l’area ascolana, Leali blocca sicuro a terra

28′ Azione sulla sinistra dei granata, Brosco anticipa Lopez e mette il pallone in fallo laterale

25′ Break per permettere ai giocatori di dissetarsi

23′ Ascoli ancora in attacco, Micai devia la conclusione di Ninkovic in angolo

20′ Punizione dalla trequarti per i campani, la difesa bianconera si salva in angolo

18′ Lungo lancio dalla difesa ascolana, Micai in uscita fa il suo pallone

15′ Goooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Ninkovic tira direttamente in porta da posizione impossibile, il pallone entra in porta con una traiettoria che beffa Micai, decisiva la deviazione di Jaroszynski

15′ Ninkovic atterrato vicino la bandierina avversaria, punizione per l’Ascoli

14′ Sugli sviluppi del corner il pallone arriva ad Akpa Apro, la sua conclusione termina alta

12′ Cross insidioso di Kiyine dalla sinistra, Sernicola devia in angolo

11′ Angolo per la Salernitana; il signor Dionisi vede un fallo in attacco, il possesso torna all’Ascoli

9′ L’Ascoli continua ad attaccare, Morosini sulla destra si allunga troppo il pallone che si spegne sul fondo

7′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Trotta scocca il tiro dai 20 metri, complice una deviazione di Billong il pallone beffa Micai ed entra in porta

6′ La conclusione di Ninkovic è deviata dalla barriera e termina in corner

5′ Spunto sulla destra di Morosini che viene atterrato al limite dell’area, punizione per l’Ascoli da posizione interessante

2′ Lungo lancio di Jaroszynski dalla sua mediana, Leali esce dalla sua area e di testa mette il pallone in fallo laterale

1′ Inizia la gara: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Salernitana in divisa granata con calze bianche

PRIMO TEMPO

