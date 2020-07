MONTI SIBILLINI – Le squadre di Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino e Macerata della regione Marche sono intervenute nel pomeriggio del 12 luglio per recuperare una donna di 55 anni che durante un’escursione in localita’ Pizzo Tre Vescovi (Monti Sibillini) e’ stata coinvolta in una caduta accidentale che le ha provocato diversi traumi.

Nell’impossibilita’ di recuperarla con l’elisoccorso a causa delle cattive condizioni meteo le squadre di terra hanno raggiunto l’infortunata e dopo averla imbarellata, hanno iniziato la discesa verso valle.

Poco dopo le 18 la nuova possibilita’ di recupero attraverso l’elisoccorso per una finestra temporanea di bel tempo che ha permesso il recupero dell’infortunata ed il trasporto diretto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

