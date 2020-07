ASCOLI PICENO – Si perdono durante una passeggiata in montagna e chiamano i pompieri.

È successo il 12 luglio nell’Ascolano vicino Montemonaco.

I Vigili del Fuoco, dopo quasi due ore, in tarda serata hanno individuato e soccorso il gruppo di escursionisti. Nessuna conseguenza per loro, per fortuna.

Sono stati recuperati e portati a valle.

