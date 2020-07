La squadra di mister Dionigi dopo il successo contro la Salernitana, cerca il colpaccio nella seconda gara casalinga consecutiva. Leali in porta, difesa con Gravillon, Valentini e Ranieri. Sulle face capitan Padoin e Sernicola, Torna Scamacca in avanti insieme a Ninkovic, in panchina Trotta e Morosini a sorpresa mentre a centrocampo torna Brlek e Eramo titolare insieme a Cavion.

Al termine del primo tempo le parole di Mirko Eramo: “Sappiamo che l’Empoli costruisce il suo gioco tramite Ricci ed io ho semplicemente eseguito i compiti assegnati dal mister quindi ho cercato anche di limitare la loro fonte di gioco. Un gol liberatorio per i mesi difficili che la squadra ha affrontato. Con Dionigi abbiamo trovato stimoli e la voglia di salvarci. Dedico il gol a mio nonno e alla mia famiglia sempre pronta a supportarmi”

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (3-5-2): Leali; Gravillon, Valentini, Ranieri (34s.t. Ferigra); Padoin (24′ Pucino), Cavion, Eramo (18′.t. Petrucci), Brlek, Sernicola; Ninkovic (34’s.t. Morosini), Scamacca (18’s.t. Trotta). A disposizione: Marchegiani, Brosco, De Alcantara, Maurizii, Troiano, Costa Pinto, Matos Allenatore: Dionigi

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola ( 15’s.t. Fiamozzi), Sierralta, Romagnoli, Balkovec (40’s.t Pinna ); Frattesi, Ricci, Bandinelli (15′ s.t Zurkowski); Tutino (22’s.t. Moreo), Mancuso, Bajrami (40’s.t La Mantia). A disposizione: Branduani, Perucchini, Viti, Nikolaou, Fantacci, Sidibe, Stulac Allenatore: Marino

Arbitro: Ros di Pordenone. Ass.1 Schirru Fabio di Nichelino, Ass.2. Grossi Michele di Frosinone. IV uomo Natilla Fabio di Molfetta

RETI: 19′ Eramo

AMMONIZIONI: Eramo (A.), Petrucci (A.), Zurkowski (E.), Brlek (A.), Cavion (A.)

NOTE: 1′ recupero p.t., 6′ recupero s.t.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

43′ punizione dal limite destro dell’area per l’Empoli, batte Ricci palla sul secondo palo, colpo di testa che termina sul fondo

39′ punizione per l’Ascoli dal limite sinistro dell’area per fallo su Morosini. Sulla palla Petrucci palla diretta a centro area respinta dalla difesA

33′ Ninkovic recupera una palla in avanti estirpandola a Brignoli, assiste Brlek che serve Cavion, tiro alto

32′ Mancuso fallisce il tap in a tu per tu con Leali

29′ Moreo solo in area, chiuso da Gravillon che toglie la palla dai piedi dell’attaccante e salva la porta bianconera

27′ occasione Ascoli. Petrucci innesca un contropiede, cross di Ninkovic per la testa di Ranieri che sfiora il palo

26′ Trotta si gira in area supera l’avversario e tira sul primo palo, palla deviata in corner

24′ Empoli pericoloso in area, ci pensa Garvillon a stoppare il filtrante per Moreo

14′ traversata di Ranieri che si fa tutto il campo palla al piedi innescando un’azione pericolosa per i bianconeri

11′ Ranieri salva in due occasioni la porta difesa da Leali prima intercettando un filtrante e poi di testa deviando in corner un cross pericoloso proveniente dalla sinistra

9′ Gazzola rimane a terra dopo un contrasto con Sernicola soccorso dai sanitari

5′ punizione sulla tre quarti per l’Empoli palla in area volpo di testa di Mancuso in offside

1′ inizio seconda frazione

PRIMO TEMPO

46′ termina la prima frazione

41′ altra occasione per l’Ascoli, cross di Padoin ci prova Scamacca di testa murato palla per Sernicola che tenta la rovesciata anche lui murato dalla difesa

39′ ancora Leali perfetto sul tiro di Blakovec in area para in tuffo basso

37′ bel lancio di Nonkovic per Scamacca che lateralmente mette in area con un cross teso che termina dall’altro lato sui piedi del serbo che tira ma colpisce la rete esterna

31′ tiro di Ninkovic dalla distanza palla debole para Brignoli

29′ occasionissima per l’Empoli, punizione dai 30 metri centrale. tiro potente nell’angolino basso respinto da Leali su cui arriva Bajrami che prova il tap in respinto da Valentini, palla rimessa in area a porta vuota respinta da Padoin

26′ Balkovec ci prova con una bordata da fuori area, devia in corner Leali in tuffo

19′ GOL ASCOLI, Rasoiata di Eramo dal limite imbeccato da un passaggio di Sernicola dalla sinistra , rete nell’angolino destro della porta difesa da Brignoli

17′ occasione per l’Empoli, Baldinelli tenta un rasoterra in area, para Leali

13′ Cavion per Scamacca in area, l’attaccnate stoppa e si gira ma strozza troppo e il rasoterra termina sul fondo

12′ occasione da corner per l’Empoli una deviazione mette in difficoltà Leali palla sul fondo

10′ bella manovra bianconera al limite, Scamacca con un filtrante trova Cavion che apoggia per il rimorchio di Ninkovic, tiro respinto dalla difesa

6′ schema da corner e tiro di Frattesi, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Leali

2′ Ninkovic subisce fallo a centrocampo e si lamenta con l’arbitro che lo richiama verbalmente

0-inizio del match