ASCOLI PICENO – Appuntamento musicale importante nella città delle Cento Torri.

A fine agosto, il 30, si terrà l’edizione 2020 del “Memorial Alessandro Troiani”, la rassegna musicale ideata dall’Ail in memoria di Alessandro Troiani.

Musica e solidarietà sono le protagoniste in assoluto dato che il ricavo ottenuto sarà devoluto in beneficenza all’Ail.

Ospiti della kermesse saranno Dario “Dardust” Faini, Elodie e Mahmood.

Per Elodie è un gradito ritorno dopo la presenza dello scorso anno, per l’italo-egiziano sarà la prima volta in Ascoli dato che l’anno scorso dovette dare forfait all’ultimo momento per problemi di salute. Lo scorso anno uno dei protagonisti fu Tommaso Paradiso (ex leader dei The Giornalisti).

La kermesse non si terrà al Ventidio Basso a causa delle norme anti-Covid, sarà scelto un altro posto adeguato.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.