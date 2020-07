Qui tutte le notizie di ieri, 14 luglio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

13 decessi (ieri 17), 34.997 in totale. Attualmente sono 12.493 i positivi (-426), di cui 57 (-3) in terapia intensiva, i pazienti dimessi e guariti sono 196.016 (+575). I contagi totali sono 243.506 (+162, Regione Basilicata ha eliminato un caso erroneamente considerato come nuovo positivo)

ORE 19 Punto tamponi alla Croce Rossa di San Benedetto, smantellato “gazebo” allo stadio

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione anche oggi.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 15072020 ore 18

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro ricoveri, uno in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 15072020 ore 12

ORE 15.30 Covid, Abruzzo: tre casi (due nel Teramano) e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 14.30 “eState a Monteprandone 2020”, tutti gli eventi. A Ferragosto alba e musica da piazza dell’Aquila

ORE 14 Lavori anti-Covid nelle scuole, 230 mila euro a San Benedetto

ORE 12.30 Assembramento in un parco nel Teramano, nei guai sette giovani. In tre avevano anche la droga

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1319 tamponi: 630 nel percorso nuove diagnosi e 689 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato in Regione.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 15072020 ore 9

ORE 10.30 Federico Moccia a San Benedetto il 16 luglio per “Semplicemente amami”

ORE 10 Annullata la Sagra della Frutta a Montefiore: “Appuntamento rinviato al 2021 ma ci saranno piccoli eventi”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.