ASCOLI PICENO – Toccherà le Marche venerdì 24 luglio il tour nazionale delle Sardine in vista delle elezioni regionali con l’obiettivo di promuovere la buona politica e combattere l’astensionismo.

Per la giornata marchigiana l’arrivo è previsto intorno alle 12 a Pesaro, dove si parlerà di sostenibilità e ecologia. Nel pomeriggio intorno alle 17:30 arrivo ad Arquata del Tronto dove si parlerà di ricostruzione post sisma 2016 in un incontro con il vicesindaco Michele Franchi. Il tour proseguirà al cimitero partigiano internazionale di Pozza, frazione di Acquasanta, per ribadire il valore dell’antifascismo, fondante del movimento, insieme all’Anpi di Ascoli Piceno: ad Acquasanta si svolse lo scorso ottobre una cena per commemorare la marcia su Roma.

Infine cena sociale nel camping Verde Mare a Marina Palmense, intorno alle 21, per chiunque voglia partecipare. Tutti i dettagli sulla pagina e sul gruppo Facebook “6000 Sardine Marche”.

