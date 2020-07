E’ accaduto vicino Folignano, in direzione San Benedetto

FOLIGNANO – Scontro in Superstrada il 15 luglio.

Sull’Ascoli-Mare, vicino Folignano direzione San Benedetto, incidente stradale.

Auto contro guard rail per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, a bordo una donna di 50 anni.

La conducente è stata soccorsa prima da alcuni automobilisti di passaggio e poi dal 118 giunto sul luogo in ambulanza. E’ stata portata all’ospedale ascolano per ulteriori cure mediche e accertamenti.

