ASCOLI PICENO – Il progetto di collaborazione tra la band ascolana e quella salentina nasce a Maggio 2019, per raccontare i suoni e i posti del Salento, attraverso i suoi elementi caratteristici siti nella natura, nell’architettura e nella storia, dato che tra le mission di Town Sound si prevede di ricreare una mappa geografica sonora del territorio utilizzando i due vettori comunicativi più immediati, quali musica e immagini.

“Dunque non potevamo che “condire” la nostra produzione con la voce di chi più di tutti rappresenta la terra e la musica Salentina in stile Dub/Reggae: i Sud Sound System.”

Così Town Sound, con l’ascolano Jacopo Cecchini (Producer), ha prodotto il beat a quattro mani insieme a Fabio Miglietta (Terron Fabio), campionando i suoni simbolo della terra Salentina: “Non a caso il singolo in uscita il 22 Luglio 2020 si chiama “La Uce”: infatti abbiamo registrato il mare per creare il Pad e abbiamo campionato il ramo d’ulivo che battendo sul tronco produce un Clap perfetto; inoltre con il fico abbiamo creato le percussioni. Con il vento e alcune registrazioni ambientali abbiamo ricreato la percezione uditiva di quei posti fantastici.Abbiamo dato voce ai simboli che più rappresentano il Salento, poi abbiamo aggiunto un basso e un organo per dare un taglio “Dub” alla produzione, che successivamente ha visto all’opera i tre cantanti Salentini per quanto riguarda la stesura del testo, in parte in Italiano, in parte in dialetto Salentino.”

CREDITS SUD SOUND SYSTEM: Fabio Miglietta aka Terron Fabio (Produttore, Cantante), Federico Vaglio aka Don Rico (Cantante), Fernando Antonio Blasi aka Nandopopu (Cantante)

CREDITS TOWN SOUND: Jacopo Cecchini (Produttore Musicale) ,Roberto Mancini (Videomaker), Stefano Lelii de “La Baia dei Porci” (Mixing Engineer), Nick Manasseh (Mastering Engineer), Francesco Saverio Capriotti (Grafico, Illustratore)

Tra gli ultimi lavori di Town Sound, emerge una collaborazione con “Mattia Trani” (Dj Producer), per raccontare Bologna in chiave “Drum and Bass” (2018), e una collaborazione con lo street drummer Romano “Dario Rossi” (2019), con il quale è stata realizzata una clip audio-visiva sperimentale all’interno dell’ex stabilimento industriale “Carbon”, di Ascoli Piceno.

Nel frattempo sono state realizzate diverse “pillole” audio-visive nei vari canali social di Town Sound.

All’inizio del 2020 è uscito il singolo “Capi”. A Maggio 2020 è uscito un nuovo singolo, “Everyday” feat. Moses Concas, prodotto a Londra.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.