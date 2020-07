Presenti i migliori Truck Food d’Italia, ciascuno dei quali promotore delle peculiarità culinarie delle regioni italiane e non solo: specialità gastronomiche nostrane e piatti tradizionali internazionali che si fonderanno in una iniziativa ormai consolidata ad Ascoli dove il sano divertimento sarà contemplato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

La disposizione dei tavoli seguirà i protocolli nazionali vigenti in materia di Covid-19, con il posizionamento delle panche all’interno della piazza e nelle vie adiacenti. Ogni truck verrà posizionato alla distanza di 1 metro ed il flusso dinamico sarà controllato dall’organizzazione dello staff di Tiello Streetto affinché venga accertato l’uso della mascherina qualora le distanze siano inferiori ad 1m. Nei pressi di ogni truck prevista la colonnina gel per l’igienizzazione delle mani ed ogni operatore avrà l’obbligo di servire cibo e bevande indossando mascherine e guanti usa e getta e dando in dotazione il kit di posate monouso.

L’evento è organizzato da Tiello Streetto in collaborazione con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per aver centrato e valorizzato i temi ed i valori della manifestazione.

Tiello Streetto è un brand che si occupa di organizzare eventi a tema Street Food in tutta Italia. Il nome deriva dal classico gesto dell’afferrare con le mani il panino, vero e proprio emblema dello Street Food. Da qui “Tiello Streetto”, ovvero “Tienilo stretto” affinchè il ripieno strabordante del panino non cada a terra.

Oltre al significato manifesto, la locuzione ha in sé quello latente: “Tiello Streetto” è riferito anche al nostro patrimonio gastronomico, frutto di creatività, gusto e passione, che va preservato e promosso in tutta Italia.

“È per questo che durante gli eventi da noi organizzati o a cui partecipiamo riuniamo i migliori Truck Food d’Italia, per esaltare i piatti più buoni e caratteristici del nostro bellissimo Paese – spiegano gli organizzatori – Lo slogan “Non solo Street Food” deriva dalla volontà degli organizzatori di abbracciare il tema food inserendolo in un format variopinto che comprende artisti, animazione per bambini e tante altre iniziative a carattere culturale e ricreativo. Tiello Sreetto è anche un volano di rilancio per il centro e le sue attività commerciali, duramente colpite dal Covid-19, che ha determinato gravi conseguenze sul piano economico, sociale, commerciale e turistico. Quale migliore occasione per tornare a sorridere e a riassaporare la normalità?”.