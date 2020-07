ASCOLI PICENO – È stata ritrovata in nottata una 63enne di Ascoli Piceno la cui scomparsa è stata segnalata in tarda serata dai familiari che hanno dato l’allarme alla stazione dei carabinieri non vedendola rientrare a casa.

A quanto riportato da una nota dell’Ansa, l’auto della donna, una Fiat Panda rossa, era stata rinvenuta a Colle San Marco, nei pressi dell’hotel Miravalle, dove sono confluiti militari dell’Arma, agenti della Questura e i Vigili del Fuoco di Ascoli.

L’ascolana era scivolata in un dirupo, non riuscendo poi a risalire la china. È stata recuperata dai soccorritori in buone condizioni.

