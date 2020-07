ASCOLI PICENO – Per il giorno 3 agosto 2020 dalle 20.30 alle 24, ad Ascoli, l’interdizione del transito veicolare in Via Pretoriana per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza Roma fino a Via della Rimembranza per l’esecuzione di lavori di rimozione di apparecchiature obsolete per l’aria condizionata installate sul tetto di immobile sito in Rua del Fanello 8.

Comunicazione del Comune di Ascoli il 21 luglio.

