Pordenone 55, Ascoli 45, sono 10 i punti che separano le due formazioni in classifica. Al quarto posto gli ospiti guidati dall’ex tecnico bianconero Tesser e 12esimo posto per i bianconeri a caccia della salvezza.

ASCOLI PICENO – Marco Serra di Torino è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Pordenone, match valido per la 36^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì alle ore 21:00 al “Cino e Lillo Del Duca”. Gli Assistenti sono Luigi Lanotte della sezione di Barletta e Mattia Scarpa di quella di Reggio Emilia. Quarto Ufficiale Federico Dionisi de L’Aquila.

Pordenone 55, Ascoli 45, sono 10 i punti che separano le due formazioni in classifica. Al quarto posto gli ospiti guidati dall’ex tecnico bianconero Tesser e 12esimo posto per i bianconeri a caccia della salvezza.

Statistiche. Il miglior realizzatore bianconero è Scamacca con 9 reti, a 8 reti Strizzolo l’attaccante del neroverdi, a 7 Ninkovic. Per occasioni create e assist il migliore è Burrai, centrocampista del Pordenone. L’Ascoli con 46 reti fatte in fase realizzativa è più prolifico rispetto ai 43 degli ospiti, la difesa però con 51 reti subite rispetto alle 41 dei neroverdi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.