SPIENTOLI – Nasce la Polisportiva di Spinetoli. L’ambizioso progetto, presentato nella mattinata del 22 luglio al Palazzetto dello Sport di Pagliare, cercherà di unire tutte le associazioni sportive della città per fornire una proposta completa ai giovani del territorio e per diventare così un unico interlocutore con l’Amministrazione pubblica.

“Spinetoli -spiega il Sindaco Alessandro Luciani – dopo aver superato le fasi più acute dell’emergenza Covid, riparte senza tralasciare lo sport e anche la cultura, grazie alla disponibilità del dirigente Leonetti della Virtus Pagliare e di Galdi dell’Ads Eagles Pagliare e all’esperienza e all’idea avuta dal dirigente del settore giovanile, Guido Di Russo. Il comune spiegherà i mezzi disponibili e la nuova polisportiva creerà sinergia tra le associazione, senza escludere nessuno. Chiunque vorrà potrà accedere. Oggi siamo a un nuovo punto di partenza, dobbiamo evitare di disperdere tempo e risorse. Occorre imparare a camminare insieme in una linea unica e condivisa per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo bisogno di un interlocutore unico sulla progettualità e sarà il presidente di questa grande polisportiva a parlare con l’Amministrazione”.

Guido Di Russo ha spiegato che la nascita di una polisportiva permetterà ai ragazzi di Spientoli, e del territorio circostante, di praticare già da ora sia calcio a 11 sia a 5, stando alle due associazioni che per ora hanno aderito. Inoltre, i giovani parteciperanno all’organizzazione di manifestazioni – come i corsi per i portieri, in collaborazione con il Padova calcio – che avranno lo scopo di valorizzare anche turisticamente la vallata Picena anche grazie alla collaborazione della nuova Polisportiva con la Sambenedettese Calcio e l’Ascoli Calcio.

“Il nostro scopo – sottolinea Di Russo – sarà quello di creare un coinvolgimento a tutto tondo per le nuove generazioni, che partirà dalle scuole, dalle famiglie fino ad arrivare alla Chiesa. A questi ragazzi occorre che si parli una lingua comune per evitare che si perdano. Lo sport aiuta molto a non farlo. Gli allenatori, i mister, diventeranno degli istruttori/educatori”

Il consigliere allo Sport, Andrea Tassoni, ha ribadito l’importanza di questo progetto, partito qualche mese fa, per creare qualcosa di più solido- una sinergia tra società, un percorso che, si spera, porterà tutte le altre associazioni a entrare in rete.

Intanto a Spinetoli si pensa nuove strutture sportive per il paese.

“Se il partenariato tra pubblico privato andrà avanti – conclude Luciani – gli spazi saranno garantiti così come i prezzi agevolati. Ci abbiamo sempre creduto nello sport e oggi ci nuove figure in consiglio, una nuova linfa amministrativa e interlocutori giusti”.

