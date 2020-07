ASCOLI PICENO – Scontro nel tardo pomeriggio del 24 luglio nella città delle Cento Torri.

Incidente ad Ascoli in via Mari, anziano investito da un’auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul luogo il personale sanitario del 118 per i soccorsi, l’anziano è finito in ospedale in condizioni serie.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.