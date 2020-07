Qui tutte le notizie di ieri, 24 luglio

ORE 23 PROTEZIONE CIVILE

La situazione del Coronavirus oggi in Italia nei dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute del 25 luglio: ci sono 5 morti e 275 positivi in più rispetto a ieri, ma anche 128 guariti. Le uniche regioni a zero casi sono Umbria e Valle d’Aosta. Da ieri sono stati effettuati 51675 tamponi. I positivi sono in lieve rialzo (erano 252 ieri), mentre quello dei decessi è uno dei valori più bassi di sempre. Nel conto totale pesa l’aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra l’impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unita’), il cui totale sale così a 12.442. Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unita’, e sono ora 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi nelle ultime 24 ore.

ORE 16.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro ricoveri in Regione, uno in Terapia Intensiva.

ORE 12.30 RisorgiMarche torna nel Piceno, “La Banda della Ricetta” a Montemonaco il 25 luglio

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1023 tamponi: 504 nel percorso nuove diagnosi e 519 nel percorso guariti. Due casi positivi registrati in provincia di Pesaro Urbino. 0 nel Piceno e nelle altre province.

ORE 9.30 Un ozonizzatore per sanificare divise e mezzi e una sedia scendiscale Spencer per la Croce Rossa sambenedettese

