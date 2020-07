SPINETOLI – Sarà la band Regina The Real Queen Experience ad aprire la serie di concerti estivi che si terranno in diverse piazze del Comune e caratterizzeranno l’estate di Spinetoli.

Si comincia il 2 agosto (ore 21:30) a Pagliare del Tronto in piazza Kennedy con il gruppo nato nel 1999, formato da musicisti italiani e grandi amanti e conoscitori dei Queen e si sono classificati tra i migliori 6 talenti d’Italia nel format televisivo Italia’s Got Talent. Non mancheranno caratteristici vestiti di scena e il maestoso impatto sonoro, per garantire un’esperienza esaltante da regalare al pubblico.

I concerti seguiranno il 9 agosto (sempre 21:30), presso il bocciodromo di San Pio con la tribute band “Nek, Max, Renga” e due ore e mezza di concerto che abbraccia tre pubblici diversi, con video contributi, animazione e cambi d’abito.

L’ultimo appuntamento sarà invece in Piazza Leopardi a Spinetoli (ore 21:30) del 13 agosto con la tribute band Jethro Tull Event con la partecipazione di Clive William Bunker il primo batterista del gruppo storico rock dei Jethro Tull.

In cartellone anche un evento rivolto a bambini: il 6 agosto in Piazza Kennedy, dopo la premiazione del contest “Io resto a casa con i miei sogni” – pensato proprio per i più piccoli durante il periodo del lockdown – alle 22 sarà proiettato Oceania, il film di animazione della Disney.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure straordinarie di contenimento e di dei protocolli di sicurezza vigenti. Pertanto, per poter partecipare sarà necessario registrarsi all’ingresso ed indossare la mascherina. L’accesso all’area dedicata agli spettacoli sarà consentito dalle ore 20:30.

“Inoltre – conclude il Sindaco Alessandro Luciani – le attività commerciali presenti nell’isola pedonale organizzeranno eventi tutti i venerdì e sopratutto nelle serate dei concerti, per accogliere così al meglio i partecipanti”.

