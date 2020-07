Qui tutte le notizie di ieri, 28 luglio

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Il Gores ha comunciato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1188 tamponi, di cui 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti.

I casi positivi rilevati sono 17, di cui: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria).

3 casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria).

3 casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché contatti di casi accertati).

Nella nostra provincia si tratta della famiglia di Acquaviva Picena, trasferitasi da poco dal Nord Italia, e di una persona rientrata dall’estero che è andata volontariamente a sottoporsi al tampone.

