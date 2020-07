Qui tutte le notizie di ieri, 28 luglio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

__________________________________________________________________________________

ORE 22.30 PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 56.018 tamponi e individuati 288 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.616, 35 in più rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 6 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.129 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente positivi: 12.616 (+35)

Deceduti: 35.129 (+6, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 199.031 (+275, +0,14%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 38 (-2)

Tamponi: 6.690.311 (+56.018)

Totale casi: 246.776 (+288, +0,12%)

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 29072020 ore 18

ORE 17 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Cinque ricoveri in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 29072020 ore 12

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Il Gores ha comunciato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1188 tamponi, di cui 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti.

I casi positivi rilevati sono 17, di cui: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria).

3 casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria).

3 casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché contatti di casi accertati).

Nella nostra provincia si tratta della famiglia di Acquaviva Picena, trasferitasi da poco dal Nord Italia, e di una persona rientrata dall’estero che è andata volontariamente a sottoporsi al tampone.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 29072020 ore 9

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.