ASCOLI PICENO – Di seguito una nota della Ciip.

Si informa la gentile clientela che oggi giovedì 30 luglio è prevista un’interruzione ad Ascoli Piceno per lavori di collegamento nuova condotta in Via Trebbiani.

Le vie interessate sono: Via Trebbiani, Via.S. Pietro in Castello, Rua delle Stelle, Via S. Serafino, Via Tucci, Via Rigante, Via S.Emidio Rosso, Via Bengasi, Via Dei Cappuccini, Via Puccini, Via Verdi, Via Bengasi, Via Rossini, Via Alaleona, Via Bellini, Via Giotto, Via Vivaldi, Piazza Pierluigi da Palestina, Via Pergolesi, Via Vivaldi, Via Scarlatti, Via Rossini, Via Doninzietti, Via Saladini, Via Mascagni, Via de Berardinis, Via Leonardi, Via Paliotti, Via Faiano, Via Massaua, Via Macalle, Via Rigante, Via Ciotti, Via Toselli, Via Argenti, Via Neri, e zone limitrofe.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti: 800216172.

