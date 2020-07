ASCOLI PICENO – (Comunicato Lega B) Nel corso dell’assemblea di Lega Serie B, tenutasi questa mattina in videoconferenza, è stato stabilito che il prossimo campionato s.s. 2020/21 prenderà il via il 26 settembre e terminerà il 7 maggio 2021 per consentire lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Fra i criteri stabiliti dall’assemblea ci sono le soste nel periodo nazionali con conseguente incremento dei turni infrasettimanali.