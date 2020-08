Qui tutte le notizie di ieri, 30 luglio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 20 REGIONE MARCHE

Primo parto di una mamma Covid nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Salvatore di Pesaro che la Regione Marche ha designato come idonea per i parti delle donne Covid positive. Ceriscioli: “Auguri affettuosi alla mamma, al piccolo Liam e a tutta la famiglia”

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Attualmente positivi: 12.422

Deceduti: 35.141 (+9, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 199.974 (+178, +0,09%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 41 (-6)

Tamponi: 6.820.613 (+68.444)

Totale casi: 247.537 (+379, +0,15%)

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Zero decessi in regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 31072020 ore 18

ORE 17.30 Laboratorio di manipolazione dell’argilla e decorazione in graffito a Cupra Marittima

ORE 17 Il 2 agosto visita guidata al Museo del Mare. Le info

ORE 16.30 “Piazza Bella. Ristoranti sotto le stelle” a Monteprandone. Il programma

ORE 16 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 31072020 ore 12

ORE 15.30 Covid, 5 casi e 0 decessi in Abruzzo. Teramano, 0 casi nelle ultime 24 ore

ORE 15 “Un gigante per papà”, la figlia di Bud Spencer alla Palazzina Azzurra il 2 agosto

ORE 14.30 “Alla ricerca del Vello d’Oro”, spettacolo a Monteprandone il 9 agosto

ORE 14 Scuole, a Grottammare si torna nelle aule a settembre: ecco dove. C’è anche l’ex Cinema Sibilla

ORE 13.30 Il 6 agosto Poggipollini al Baf di Offida

ORE 13 Appignano del Tronto, in scena “Scarpagnante” al parco comunale ‘Sergio De Angelis’

ORE 12.30 “Covid-Insieme online”, psicologi e psicoterapeuti per combattere i disagi emotivi nel post lockdown

ORE 12 RisorgiMarche, applausi per Peppe Servillo e Ziad Trabelsi. Primo agosto Enzo Avitabile a Sarnano

ORE 11.30 Musica, enogastronomia, arte e tanto altro. Gli eventi estivi a Ripatransone, il programma

ORE 11 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1012 tamponi, di cui 504 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. I positivi rilevati sono 21: 15 casi positivi sono in provincia di Pesaro Urbino (5 riconducibili al focolaio Montecopiolo, 1 tampone su sintomatico, 3 tamponi per accesso a strutture o prestazioni sanitarie, 1 rientro da estero e 5 nei controlli di routine su operatori sanitari); 6 casi positivi sono in provincia di Ancona, tutti contatti stretti di caso accertato, e già in isolamento.

0 casi nel Piceno e nelle altre province nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata goresblu31-07-2020

ORE 10.30 “Legato con amore in un volume”, appuntamento il 5 agosto a Grottammare

ORE 10 “Laudato Sì in città”, appuntamento il primo agosto a Porto d’Ascoli

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.