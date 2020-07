OFFIDA – A Borgo Miriam di Offida torna il Bivio Art Festival che per la sua quarta edizione, che si terrà giovedì 6 agosto, avrà come ospite di punta Federico Poggipollini.

Poggipollini è un chitarrista e cantautore bolognese che da più di 20 anni accompagna Luciano Ligabue in giro per l’Italia e per il mondo, e ha militato anche nella storica band italiana dei Litfiba.

Il Baf è un festival libero e senza scopo di lucro, ideato, organizzato e gestito come sempre da giovani volontari offidani desiderosi di creare un evento culturale fruibile a tutti.

Gli stand e il beer bar apriranno alle ore 18. Alle 19 la pittrice Daniela Piunti si esibirà nella performance “… Pennelli Live”, la realizzazione di un quadro in diretta. Alle 21:30 si darà il via alle danze con il concerto di Federico Poggipollini, che esordirà sul palco del Baf con il suo tour concepito durante la quarantena, il “Rockdown Tour”.

L’intero festival verrà realizzato nel pieno rispetto di tutte le normative Anticovid-19 riguardante la realizzazione di Festival & eventi.

