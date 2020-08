CASTIGNANO – Tra le molte brutte notizie che questo 2020 ci ha lasciato in dote, qualche nota positiva per la vita sociale e culturale la si può scorgere in piccoli segnali provenienti dall’entroterra Piceno. L’annuncio da parte del Comune e della ProLoco di portare avanti la rassegna cinematografica FOTOGRAMMI D’ARTE a Castignano è senz’altro una felice dimostrazione della volontà di ripartire. Anzi, come ci conferma il direttore artistico Andrea Fioravanti, “La rassegna non solo si farà anche quest’anno, ma si apre anche alla letteratura. Il famoso interrogativo posto negli anni difficili del Dopoguerra dal grande Mike Bongiorno “Lascia o raddoppia?” ci vede rispondere con decisione: raddoppia! Nel senso che la rassegna prosegue la sua affascinante avventura ampliando la sua analisi anche all’universo della letteratura. Oltre ai previsti incontri con registi, attori e altri addetti ai lavori del mondo del cinema, vi saranno aperitivi letterari e dibattiti con gli scrittori che presenteranno le loro opere nell’accogliente cornice castignanese”.

Si tratta di una nuova formula tutta da scoprire a partire dal nome della rassegna che sarà PAGINE E FOTOGRAMMI D’ARTE. La manifestazione inizierà la sera di San Lorenzo il 10 agosto e si chiuderà il 13 agosto. Quattro serate ricchissime che inizieranno alle 19.00 nei luoghi di ritrovo giovanili in cui autori del calibro di Gianluca Brundo, Giovanni Dozzini, David Laurenzi più un super ospite a sorpresa presenteranno nei luoghi della movida castignanese i loro romanzi. La serata proseguirà poi in pieno centro, nella splendida piazza castignanese, per fruire del film in sicurezza attraverso il distanziamento che le norme anti Covid impongono e che la manifestazione intende rispettare nella maniera più rigida possibile. Ed è per questo che tutte le presentazioni letterarie o cinematografiche si svolgeranno in luoghi aperti.

La parte cinematografica, come da tradizione, assicura moltissime sorprese, quattro film della stagione in corso con super ospiti di cui non possiamo svelare ancora tutti i nomi , ma viste le personalità del mondo del cinema, della comunicazione e della cultura che si sono alternate negli anni (Marco Bellocchio, Paolo Genovese, Pupi Avati, Riccardo Milani e sua moglie Paola Cortellesi, Daniele Luchetti, Francesco Amato, Luis Nero, l’attrice Silvia D’Amico, la giornalista del Tg1 Maria Soave, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, lo storico medievista Franco Cardini e ed altri ancora,) anche le serate riguardanti il cinema saranno scoppiettanti. Già annunciate le presenze del critico cinematografico Simone Rossi, di Giuseppe Bonito regista del bel film Figli, del giovane Francesco Fanuli autore de Il Regno, uscito solo in piattaforma e che vedremo in anteprima a Castignano accompagnato dalla straordinaria presenza dell’attore Stefano Fresi in una serata ricca di “personaggi da medioevo”. “Una giornata sarà interamente dedicata alla storia medioevale – prosegue il direttore Andrea Fioravanti –, per omaggiare ciò che ha dato lustro al nostro borgo negli ultimi trent’anni. Templaria Festival è un pezzo di cuore di ogni singolo abitante di Castignano, dunque è giusto che ogni manifestazione la ricordi e la supporti. Da ultimo ci tengo a ricordare che quest’anno il team degli organizzatori di PAGINE E FOTOGRAMMI D’ARTE si è arricchito di molti giovani che partecipano gratuitamente e con entusiasmo all’iniziativa affiancando i collaboratori storici. Non va dimenticato però che senza il supporto di figure come il presidente Giancarlo Colletta e la vicepresidente Rosaria Tomassini della ProLoco e il sindaco Fabio Polini questa manifestazione non si potrebbe fare”.

“Un ringraziamento particolare – conclude il direttore Fioravanti – va all’assessore che sette anni fa ha spinto per ricreare questa rassegna cinematografica, vale a dire Francesco Tomassini che proprio in queste ore è stato colpito da un terribile lutto. È venuto a mancare suo padre Vincenzo che tutti conoscevamo come “Baffitte”, una persona speciale che amava il cinema e che ha sempre collaborato con i giovani per organizzare la rassegna che si svolgeva proprio nella “sua piazza Marconi”. Ed è proprio a Vincenzo Tomassini che quest’anno la manifestazione è dedicata, perché è grazie alla sinergia e ai fondi degli enti pubblici che le manifestazioni si possono creare, ma poi è grazie all’entusiasmo e all’aiuto volontario dei singoli cittadini che si possono svolgere. Ed è per questo che piccole realtà come Castignano possono permettersi grandi manifestazioni come PAGINE E FOTOGRAMMI D’ARTE e Templaria Festival che portano il Paese agli onori della cronaca a livello nazionale

Appuntamento dunque a Castignano dal 10 al 13 agosto per una full immersion tra cinema e letteratura.

