ASCOLI PICENO – Salvezza conquistata e meritato riposo per i bianconeri. La squadra è ufficialmente in vacanza, per poi ricominciare con la preparazione al campionato 2020/21, che sarà il ventiquattresimo dell’Ascoli in Serie B.

Domani, lunedì 3 agosto, alle ore 18, presso “La Rotonda” di Senigallia, il Patron bianconero Massimo Pulcinelli riceverà il Premio “Renato Cesarini” per essersi distinto come “Uno dei migliori Dirigenti del calcio italiano”.

Nel corso della manifestazione, giunta alla 5^ edizione, saranno premiati anche altri personaggi del mondo del calcio come Arrigo Sacchi, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Fabrizio Ravanelli e Alessandro Altobelli.

