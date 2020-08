ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli ricorda che, a seguito di specifica ordinanza dirigenziale 793 del 6 dicembre 2019, si è provveduto a modificare il vigente calendario adottato per la pulizia stradale attraverso l’ausilio di mezzi semoventi.

L’obiettivo è quello di armonizzare lo svolgimento del servizio in relazione alle esigenze manifestate dalla cittadinanza, nell’ottica di assicurare una costante pulizia stradale nelle vie interessate e per garantire al tempo stesso la disponibilità di un’adeguata offerta di sosta nelle zone interessate a suddetta pulizia.

Per tali ragioni, si è provveduto a una modifica del calendario di pulizia stradale e, conseguentemente, è stata aggiornata anche l’apposita segnaletica verticale.

In particolare i divieti di sosta per l’effettuazione della pulizia stradale, validi per tutti i veicoli con orario 5-9:30, sono stati modificati come segue:

– Lunedì : via F. Ricci ambo i lati

– Mercoledì : via G. Verdi lato nord, Largo sott. Tenente E. Quintili tutti i lati

– Giovedì : via G. Verdi lato sud

– Primo mercoledì del mese: via V. Bellini lato ovest

– Secondo mercoledì del mese: via V. Bellini lato est

– Terzo venerdì del mese: via SS. Filippo e Giacomo lato est

– Terzo sabato del mese: via SS. Filippo e Giacomo lato ovest

Si informa altresì che i controlli e le relative sanzioni da parte delle forze dell’ordine in merito al rispetto dei sopracitati divieti di sosta prenderanno il via dalla giornata di lunedì 10 agosto.