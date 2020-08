ASCOLI PICENO – Di seguito un comunicato stampa in merito all’evento Lost in Rue dell’associazione culturale Lost in Piceno, che ha avuto luogo il 30 luglio e che verrà replicato il 4 agosto nel capoluogo.

La prima edizione di Lost in Rue, visita guidata notturna alla scoperta dell’origine, della natura e dei significati delle iscrizioni presenti lungo i quartieri storici del centro, ha riscosso una tale particolare attenzione e successo tra concittadini e visitatori da portare l’associazione a confermare la replica della stessa formula anche in data martedì 4 agosto alle ore 21 con partenza a Piazza Ventidio Basso. La serata si concluderà in dolcezza presso la gelateria Qui Si Gode. Un chiaro segnale di ripresa e del desiderio di tutti di non fermarsi, di scoperta, di amore per il proprio territorio e di voglia di respirare freschezza.



Info: telefono o su Whatsapp al 3209085671 o sulla pagina Facebook di Lost in Piceno.

