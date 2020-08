ASCOLI PICENO – Il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia ha predisposto in somma urgenza lo smaltimento di pavimento contenente amianto nell’edificio scolastico della sede dell’ITA “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno. Tutto ciò al fine di prevenire qualsiasi criticità futura e preservare la salute pubblica. L’intervento, in raccordo con la ASUR come prescritto dalla normativa, è eseguito da una ditta specializzata con tutte le cautele del caso, a seguito di una ricognizione che ha riscontrato la presenza di amianto crisotilo nelle pavimentazioni e nei collanti sottostanti di alcuni locali dell’Istituto.

I lavori, dell’importo di circa 55 mila euro, sono stati autorizzati con Decreto del Presidente della Provincia e approvati come debito fuori bilancio nell’ultima seduta del Consiglio provinciale con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e quello contrario dei consiglieri di minoranza. L’atto reca il parere favorevole dei revisori dei conti. I lavori sono attualmente in corso di esecuzione ed i locali bonificati saranno riconsegnati in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.

La Provincia monitora costantemente gli edifici di competenza ed interviene prontamente in funzione preventiva per evitare rischi e problematiche. Recentemente si è provveduto a rimuovere una copertura eternit all’azienda agraria e qualche anno fa sono stati eseguiti analoghi interventi di smaltimento amianto presso le aule dell’Istituto alberghiero sito al terzo piano dell’Hotel Marche.

“La sicurezza e la salute degli studenti e del personale scolastico – dichiara il Presidente Sergio Fabiani – costituiscono una priorità assoluta per l’Amministrazione provinciale fortemente impegnata a garantire la fruizione degli spazi educativi in piena serenità. A tale riguardo – aggiunge il Presidente – ricordo che, per la messa in sicurezza delle scuole superiori di competenza in conseguenza dell’emergenza Covid, il Ministero dell’Istruzione ha stanziato per la nostra Provincia 750 mila euro. Gli uffici tecnici dell’Ente stanno già predisponendo i progetti per l’adeguamento delle aule didattiche in base alle prescrizioni e linee-guida ed i lavori saranno eseguiti durante il periodo estivo. Tutti i dirigenti scolastici hanno mostrato grande collaborazione e disponibilità e le strutture scolastiche saranno adeguate senza particolari criticità. Si procederà con affidamenti diretti in base alla recente normativa sblocca cantieri”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.