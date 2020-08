ASCOLI PICENO – Cerimonia dell’Offerta dei Ceri nella splendida cornice della Cattedrale di Sant’Emidio ad Ascoli oggi, 4 agosto.

Presenti il primo cittadino Marco Fioravanti e il Vescovo Giovanni D’Ercole.

“Una cerimonia dai toni più sommessi e purtroppo senza la presenza della comunità ascolana, ma proprio per la difficile situazione che abbiamo vissuto in questi mesi ancor più profonda, intensa ed emozionante – afferma il sindaco Marco Fioravanti in una nota – E con grande sorpresa, sono stato omaggiato del Premio Emidius per aver affidato la comunità ascolana nelle mani del Nostro Santo Patrono in un periodo di profonda emergenza e difficoltà per tutti noi e per aver manifestato in molte circostanze dell’attività istituzionale la devozione al Santo Patrono”.

Fioravanti conclude: “Un riconoscimento davvero inaspettato, per il quale ringrazio sinceramente commosso tutta l’Associazione per le festività del Patrono a partire dal presidente Giancarlo Mari”.

