Qui tutte le notizie di ieri, 5 agosto

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 19.30 Offida, Massa: “Tutti negativi i tamponi fatti ai contatti della persona positiva”

ORE 19 Marsilio, Governatore dell’Abruzzo: “Sono 24 i migranti positivi al Coronavirus nel Cas di Civitella del Tronto”

ORE 18.30 MINISTERO DELLA SALUTE

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.187

“Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri”. Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio – 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020.

“Si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti di quarantena, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell’autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. In caso contrario, nelle prossime settimane – si avverte nel Rapporto – potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale”.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 06082020 ore 18

ORE 17 Tributo Morricone, ad Offida anche il musicista Lito Fontana

ORE 16 Il Baf presenta il suo libro: una guida enomusicale. Una bottiglia di vino per ogni musicista

ORE 15.30 Covid, Abruzzo: 15 positivi e 0 decessi. Un caso nel Teramano. Marsilio: “10 migranti positivi a Civitella”

ORE 15 Grande Anello dei Borghi Ascolani, nuova edizione ad agosto divisa in due weekend

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sedici ricoveri in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 06082020 ore 12

ORE 14 Contributi per l’affitto per i morosi incolpevoli, sostegni per coloro danneggiati da emergenza Covid

ORE 13.30 Incontri con l’Autore, Grazia Verasani a San Benedetto per “Come la pioggia sul cellofan”

ORE 13 Alba di Ferragosto a Monteprandone con concerto e omaggio ad Ennio Morricone

ORE 12.30 Macchinario Ozovid donato al Comune di Ascoli per sanificare ambienti e veicoli

ORE 12 Firmato l’accordo tra Regione Marche e le associazioni dei laboratori analisi privati accreditati

ORE 11.30 Spinetoli, piazza Leopardi pronta ad ospitare un mostro della musica rock: Clive Bunker

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1439 tamponi: 558 nel percorso nuove diagnosi, 666 nel percorso guariti e 215 nel percorso di screening Montecopiolo. I positivi sono 6 nel percorso nuove diagnosi (2 della provincia di Pesaro Urbino, 2 della provincia di Ancona e 2 provenienti da fuori regione) e 3 del percorso di screening di Montecopiolo.

0 casi nel Piceno e nelle altre province nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata Goresblu 06-08-2020

ORE 10 “Cammei, gioielli dalle conchiglie”, mostra dal Museo Malacologico di Cupra dall’8 agosto

ORE 8.30 Museo del Mare, le attività dell’8 e 9 agosto

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.