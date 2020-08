ROTELLA – Venerdì 7 agosto, alle ore 18,30, a Rotella s’inaugura il “Dancing Oasi”, una struttura situata nella piazza principale del paese, dotata di una copertura che la renderà ancor più utilizzabile.

“Il nuovo Dancing Oasi – ha dichiarato il Sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini – dotato di una tettoia in legno, è un’importante opera di riqualificazione dei giardini pubblici e del centro di Rotella, che avrà così un luogo d’aggregazione fruibile anche nei giorni di pioggia o cattivo tempo. Ritengo sia un segnale di ripartenza, perché si tratta di una delle prime strutture di questo tipo a tornare completamente utilizzabile nella nostra zona ed è l’esempio di come la collaborazione possa portare a risultati straordinari, sconfiggendo anche l’esasperata burocrazia che spesso ci attanaglia. Il Dancing Oasi, infatti, è stato finanziato dall’Ufficio Speciale di Ricostruzione, attraverso le donazioni degli sms solidali, dalla Banca del Piceno, da Federcasse e naturalmente dal Comune di Rotella”.

L’intervento, che consegna a Rotella un nuovo punto di aggregazione, è definito dal Presidente della Banca del Piceno, Aldo Mattioli, come “l’emblema dell’agire quotidiano della Banca, in linea con i dettami del credito cooperativo. Reinvestiamo sempre sul territorio ed anche il Dancing Oasi può essere definito un intervento necessario, nel momento in cui restituisce ai cittadini un luogo fisico d’incontro e, in definitiva, migliora la loro qualità della vita”.

