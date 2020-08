FOLIGNANO – Cantieri in ripartenza a Folignano.

Ad annunciarlo il sindaco Marco Terrani, che spiega: ” Stiamo realizzando il campo da calcio a 5 in sintetico a Piane di Morro che sarà integrato con il campo grande sottostante. A fianco abbiamo predisposto un’area per il Parco Bau che realizzeremo dopo aver ultimato i lavori del campo: l’opera è costata 138 mila euro di cui 68 mila euro di finanziamenti regionali e colgo l’occasione per ringraziare gli uffici e Manuel Angelini per aver seguito l’iter dell’opera”.

“Ma non vogliamo fermarci qui e ci stiamo attivando per trovare delle risorse in bilancio per appaltare la progettazione del campo di calcio a 11 in sintetico in modo da consentire a tutte le squadre del territorio di usufruire di una struttura adeguata alle loro esigenze e al tempo stesso essere attrattivi nei confronti delle squadre limitrofe – continua il primo cittadino – Anche il campo da calcio a 8 di Villa Pigna destinato alle scuole calcio è pronto e a settembre faremo l’inaugurazione compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica”.

