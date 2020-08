SPINETOLI – Il Consiglio di Spinetoli riunitosi nella serata del 5 agosto approva la riduzione di Tosap e Tari e la presentazione della programmazione triennale delle opere pubbliche

La riduzione TOSAP sarà di 6 mila euro: si pagherà solo per i mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre. La scadenza per le due rate è fissata per 31 ottobre e 31 dicembre.

Approvata anche la riduzione Tari per le utenze non domestiche del 25% sulla parte variabile. Stanziati 50 mila euro.

“Rispetto alle riduzioni imposte dalla normativa che prevedevano un’agevolazione Tari in proporzione ai giorni di chiusura – sottolinea il Sindaco Alessandro Luciani – l’Amministrazione comunale ha applicato una percentuale superiore anche ad attività che pur essendo aperte erano state, a nostro giudizio, danneggiate.

Presentato e approvato anche il Programmazione Triennale Opere Pubbliche che riguardano:

– I Lavori di Adeguamento Sismico Palestra della Scuola Secondaria Di Primo Grado Giovanni XXIII;

La cifra ammonta a 630 mila euro. Inizialmente erano stati concessi 500 mila euro dalla Protezione Civile ma con un’ulteriore richiesta da parte del Comune sono stati stanziati altri 130 mila euro;

– Scuola Primaria sita in Via Marconi di Spinetoli Capoluogo;

Stanziati 250 mila euro (190 mila euro per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza del solaio + 60 mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione per l’adeguamento alla normativa Anticendio):

– Lavori di Realizzazione Circonvallazione Est Via Piave – Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica;

Costo totale dell’opera 300 mila euro che comprendono: 200 mila euro, assegnato mediante convenzione con la Società partecipata PicenAmbiente; 50 mila euro accordato dal Consorzio BIM; applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti per 50 mila euro).

Ulteriori opere riguarderanno:

– La realizzazione pensilina presso l’edificio sede della scuola primaria “Sandro Pertini” in frazione Pagliare;

Costo di 40 mila euro, finanziamento Miur intercettato grazie al lavoro degli Uffici tecnici e dell’Amministrazione.

– I lavori di Efficientamento Energetico della struttura Sportiva “Oasi” in Via Schiavoni ” in frazione Pagliare;

La cifra ammonta a 85 mila euro. Saranno sostituiti dei proiettori del campo da calcio regolamentare e del campo da calcio a 8 con Proiettori a LED di ultima generazione ed ulteriore efficientamento dell’impianto termico della medesima struttura;

– Potenziamento sistema di video sorveglianza del territorio comunale mediante installazione di telecamere fisse e fototrappole per la lotta all’abbandono dei rifiuti.

Stanziati ulteriori 6 mila euro.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.