ASCOLI PICENO – Presentata il 7 agosto nella Sala De Carolis e Ferri “La Notte dei Desideri”, in programma lunedì 10 agosto ad Ascoli Piceno.

L’appuntamento, promosso da CentoVentotto e in collaborazione con i commercianti del territorio, si svolgerà presso il Chiostro di San Francesco, il Giardino Comunale, Piazza Sant’Agostino e Piazza Ventidio Basso.

I negozi del territorio garantiranno sconti e offerte durante la serata, in programma alcuni spettacoli – su prenotazione obbligatoria e con ingressi limitati e contingentati – nel rispetto delle normative vigenti in materia anti-covid ed evitando assembramenti. Per la prenotazione è possibile contattare il numero 388-1085220.