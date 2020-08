ASCOLI PICENO – Promozione al grado di Tenente Colonnello per il Maggiore Nicola Gismondi e per il Maggiore Maurizio Biancucci, entrambi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Questa mattina, 7 agosto, i due ufficiali hanno indossato la “seconda stelletta”, consegnata loro dal Comandante Provinciale Ciro Niglio.

Il Tenente Colonnello Nicola Gismondi, Comandante del Nucleo Investigativo di AscoliPiceno coordina l’attivita’ investigativa nell’ambito della provincia, quale responsabile della polizia giudiziaria.

Il Tenente Colonnello Maurizio Biancucci, Comandante della Compagnia di Ascoli, coordina le 12 Stazioni ed il Norm della sede, per il controllo del territorio, per l’ordine pubblico e l’attivita’ repressiva nell’ambito della propria giurisdizione.

“Entrambi gli ufficiali sono ben conosciuti per le loro indiscusse qualita’ professionali e per il distinto tratto umano. A loro vanno gli auguri piu’ sentiti per altrettanti soddisfazioni personali e professionali da parte del Comandante Provinciale, Colonnello, Ciro Niglio, e di tutti i colleghi ascolani” affermano dall’Arma Picena.

