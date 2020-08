ASCOLI PICENO – L’ingegner Vincenzo Vannarelli è uno dei nuovi funzionari tecnici dei vigili del fuoco che presterà servizio presso il Comando di Ascoli Piceno.

Laureato in Ingegneria Civile con il massimo dei voti presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, dopo un esperienza di tre anni nell’ambito della progettazione strutturale, è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2015. Nei primi anni nel ruolo operativo ha prestato servizio presso i comandi di Venezia e di Ascoli Piceno ove ha partecipato attivamente alle operazioni di soccorso tecnico urgente anche per l’emergenza sisma che ha gravemente colpito il territorio ascolano.

Nel 2019, dopo il superamento di un concorso specifico per direttivi, è stato convocato presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma per il corso di formazione iniziale ed in seguito alla dichiarazione di idoneità ai servizi di istituto ha ricevuto, dallo scorso 20 luglio, l’assegnazione nel proprio Comando di origine come Vice Direttore.

