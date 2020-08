Il sindaco: “Le persone rientranti tra i contatti stretti, lo ricordo anche esse con tamponi negativi, rimarranno in isolamento domiciliare per i tempi previsti dalla procedura”

OFFIDA – Di seguito una nota del sindaco di Offida, Luigi Massa, del 7 agosto.

Il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Area Vasta 5 mi ha appena informato che anche il secondo tampone di verifica effettuato sulla persona è risultato negativo.

Offida quindi è COVID FREE!

Le persone rientranti tra i contatti stretti, lo ricordo anche esse con tamponi negativi, rimarranno in isolamento domiciliare per i tempi previsti dalla procedura e dall’ASUR.

Non dimentichiamo comunque di: INDOSSARE LE MASCHERINE SEMPRE IN LUOGHI CHIUSI ED ANCHE IN LUOGHI APERTI QUANDO NON È POSSIBILE RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE.

