Si ricorda che Piazza della Libertà sarà circoscritta e attrezzata per rispettare i protocolli anti-Covid

CASTEL DI LAMA – Appuntamento culturale a Castel di Lama.

Mercoledì 12 agosto andrà in scena il secondo appuntamento con la Rassegna Teatrale Lamense, sempre in Piazza della Liberà, alle 21:15. Sarà la volta della commedia di Angelo Rojo Mirisciotti, “Viagra!”, per la regia di Luigina Allevi.

Trama

Uno Sciupafemmine incallito si trova a fare i conti con la sua improvvisa débâcle sessuale. Eh, ma ci stanno gli amici, che danno saggi consigli, una ex moglie isterica con annesso compagno dottore, una serva innamorata, un paio di donnine bellissime e di facili costumi…e una strana pillola blu… Tutto concorre a formulare l’esilarante ricetta di questo Viagra che, come effetto, ha solo quello di far ridere a crepapelle e poi forse pure un pochino pensare.

Si ricorda che Piazza della Libertà sarà circoscritta e attrezzata per rispettare i protocolli anti Covid. L’ingresso sarà gratuito ma controllato con misurazione della temperatura e sanificazione delle mani. I posti disponibili saranno 100, tutti adeguatamente distanziati e segnati sulle gradinate.

Per prenotare online uno o più posti è stato predisposto un Google form (https://forms.gle/PGUd4i3yx9RwvhhR9 ) da compilare, disponibile anche sulla pagina Facebook del Comune e sulla Home page del sito istituzionale.

I prossimi appuntamenti saranno:

“Il Vizio di Famiglia” di Edoardo Erba, il 22 agosto;

“Esercizi di Stile” (di Raymond Queneau) per la regia di Tonino Simonetti, il 23 agosto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.