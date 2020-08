ASCOLI PICENO – Il Servizio di Riabilitazione Psicosociale erogato dagli Educatori Professionali del Dsm Area Vasta 5, nel territorio di San Benedetto del Tronto, a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 ha subito delle limitazioni, come previsto dalle linee guida regionali per la salute mentale.

Tali restrizioni hanno imposto un isolamento della popolazione e qualsiasi forma di aggregazione sociale.

Avvalendosi delle esperienze già avviate presso altri Dipartimenti di Salute Mentale nazionali (Dsm Cuneo, Piemonte), gli educatori professionali del Dsm Asur AV5, hanno strutturato un Progetto denominato Broadcast “Restare in contatto” .

Con tale progetto si è creata una Lista Broadcasting su whatsapp, per offrire ai pazienti la possibilità di ricevere contenuti ad orari predefiniti, su tematiche differenti, individuate dagli educatori professionali, e realizzate in collaborazione con il volontariato locale.

L’obiettivo del progetto è di garantire una continuità relazionale ed offrire uno spazio di inclusione attraverso una comunità virtuale, rendendo possibile la condivisione dei propri pensieri e riflessioni.

La Coop Alleanza 3.0, ha donato 2 smartphone Samsung A20E al Servizio Territoriale e Centro Diurno del Dsm di San Benedetto del Tronto, finalizzati alla realizzazione di tale iniziativa, riconoscendone la validità.

La Direzione dell’Area Vasta 5 ha reso disponibile l’acquisto di ulteriori dispositivi di comunicazione per coprire le esigenze degli utenti dell’intera provincia di Ascoli Piceno.

Gli Educatori Professionali, attraverso la realizzazione di questo progetto, intendono utilizzare strumenti tecnologici per mantenere la relazione con i pazienti, che è uno strumento caratterizzante dell’intervento educativo-riabilitativo. Il Dipartimento di Salute Mentale ringrazia quanti hanno permesso l’avvio di questa innovativa esperienza di riabilitazione per gli utenti, a cominciare dal Direttore dottor Cesare Milani ed alla Coop Alleanza 3.0.

