ASCOLI PICENO – L’edizione 2020 di Ascoliva Festival è stata annullata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito un comunicato stampa dello staff organizzatore dell’evento.

Carissimi amici che avete continuato in questi mesi e ancor più nelle ultime settimane a chiedere informazioni sull’edizione 2020 di Ascoliva Festival, dobbiamo comunicarvi che per quest’anno, a causa di una serie di complicazioni legate all’emergenza Coronavirus, così come accaduto a molte altre manifestazioni importanti di livello nazionale, dobbiamo fermarci.

Abbiamo cercato con il massimo impegno di riuscire a superare tutte le problematiche dovute alla situazione della pandemia e ai susseguenti ritardi, oltre alle difficoltà di poter contare su una tempistica eccessivamente ristretta per avviare una macchina così complessa come quella di Ascoliva. Non possiamo far altro che ringraziarvi per l’attenzione che ci avete riservato in tutto questo periodo di attesa, così come ringraziamo sentitamente tutti coloro, dai produttori agli sponsor, dal Comune di Ascoli Piceno a Mete Picene e Bim Tronto che nonostante le difficoltà del momento avevano dato la loro disponibilità ad esserci vicini per evitare di interrompere questo bel percorso arrivato ormai all’ottavo anno.

La nostra manifestazione è riuscita dall’inizio ad oggi ad attrarre ad Ascoli Piceno, capitale dell’oliva ripiena del Piceno Dop, circa 400.000 visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. E di questo siamo molto fieri. La nostra soddisfazione viene proprio dai tantissimi apprezzamenti che riceviamo per quanto fatto finora. E il nostro obiettivo, quest’anno, era quello di riuscire a dare il nostro contributo per portare tanti turisti nel capoluogo piceno nonostante il periodo difficile, proprio per aiutare anche l’economia locale e il turismo. Purtroppo, come detto, alla fine abbiamo ritenuto giusto doverci fermare a causa di motivi non dipendenti dalla nostra volontà e legati ai potenziali rischi relativi alla sicurezza dal punto di vista sanitario.

Non abbiamo voluto allestire un’edizione che per vari motivi (non dipendenti da noi) avrebbe rischiato magari di deludere le attese delle decine di migliaia di persone che, dalla Penisola e da molti Paesi esteri, seguono con passione Ascoliva Festival ogni anno.

Non resta, quindi, che cominciare sin da ora a lavorare per una edizione 2021 ancora più ricca e più importante, auspicando che produttori, sponsor e istituzioni possano essere con convinzione al nostro fianco per valorizzare sempre meglio un “tesoro” enogastronomico come l’oliva ripiena ascolana Dop che in questi anni ha attratto nel Piceno decine di migliaia di turisti.

Questo anno di attesa servirà anche per aumentare ancor più la voglia di visitare Ascoli per degustare le migliori olive ripiene del mondo.

