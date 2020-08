Qui tutte le notizie di ieri, 11 agosto

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Scendono i ricoveri nelle Marche: ora sono 10. Zero in Terapia Intensiva e Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 12082020

ORE 13 Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, sui Social: “Caso nel nostro territorio di tipo asintomatico. Raccomando a tutti di non abbassare la guardia e di rispettare il corretto distanziamento sociale e indossare mascherine nei luoghi chiusi”.

ORE 12.30 Folignano, chi rientra dall’estero lo deve comunicare alla Municipale. Terrani: “Ho parlato con ragazzo positivo, sta bene”

ORE 12 AREA VASTA 5

Attualmente sono 35 i casi positivi nel Piceno: San Benedetto 14, Monteprandone 8, Ascoli Piceno, 4, Acquaviva Picena 3, Spinetoli 2, Grottammare uno, Folignano uno, Colli del Tronto uno, Castel di Lama uno.

Questa mattina si sono aggiunti, ai dati di ieri, altri sei tamponi positivi analizzati da laboratori privati che hanno informato immediatamente l’Area Vasta 5 degli esiti ottenuti.

Tutti e 35 sono a casa in isolamento domiciliare (anche i familiari stretti per precauzione). Nessuno di loro è ricoverato, si stanno curando a casa seguiti in maniera costante dai sanitari.

ORE 11.30 Ferragosto a San Benedetto: “Locali rispettino norme anti-Covid o sanzioni dure”. Municipale fino alle 7 del mattino

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1029 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti. I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. quelli già segnalati ieri dall’Area Vasta 5), tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 12082020 ore 9 revAS

ORE 10.30 Omaggio a Morricone e “Moda sotto le Stelle” ad Ascoli il 21 e 22 agosto

ORE 9.30 “Tamponi per chi rientra nelle Marche da vacanze all’estero”. Piunti scrive a Ceriscioli

