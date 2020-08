ASCOLI PICENO – LA Direzione dell’Area Vasta 5, il Dottor Giampiero Di Camillo, nuovo Direttore f.f. dell’Uoc Ostetricia e Ginecologia dell’P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, unitamente al personale del servizio, intendono ringraziare la famiglia Olori per la donazione ricevuta, “in nome e ricordo di Barbara, venuta a mancare 2 anni fa”.

Sono stati infatti donati 2 lettini ginecologici al nosocomio ascolano, che sono andati a sostituire quelli obsoleti negli ambulatori.

Si parla di due lettini elettrici di ultima generazione, uno verrà utilizzato per le visite delle donne in gravidanza ed il motore di cui è fornito agevolerà la movimentazione necessaria della paziente durante le ecografie, l’altro a 2 motori sarà dedicato alle pazienti che devono effettuare isteroscopie diagnostiche per la prevenzione del carcinoma.

Le parole della famiglia: “La famiglia Olori, in nome e ricordo di Barbara, ha deciso di fare questa donazione al reparto maternità, in quanto Barbara amava in modo particolare i bambini ed anche perché in questo periodo di post Covid, dove si parla di rinascere, il reparto maternità esprime il concetto di Nascita e Futuro.”

