ASCOLI PICENO – “L’amministrazione è impegnata a scrivere lettere e trovare una scusante per non fare, piuttosto che risolvere i problemi. L’ultimo è il caso dei seggi nelle scuole: la Regione Marche ha scelto di offrire incentivi alle amministrazioni comunali per non interrompere l’anno scolastico che inizia una settimana prima attraverso un contributo straordinario al fine di lasciare aperte le sedi scolastiche”.

Così Francesco Ameli, capogruppo Pd, replica al sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

“Oltre ciò, il Comune nelle settimane scorse ha ottenuto dal Ministero della pubblica istruzione un finanziamento di 160mila euro per gli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale post covid – afferma Ameli – Dinanzi a tale opportunità la montagna dell’amministrazione comunale è riuscita a partorire il topolino: l’ennesima lettera a svariati personaggi politici che non risolverà nessun problema. Un consiglio. Altri comuni (della stessa area politica della maggioranza) hanno già risolto la problematica individuando sedi alternative, è l’occasione buona per farlo”.

