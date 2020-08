Qui tutte le notizie di ieri, 13 agosto

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 13.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Undici ricoveri in Regione, uno in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 14082020 ore 12

ORE 13 Area Vasta 5: “Tamponi obbligatori per coloro che rientrano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Le disposizioni”

ORE 12.30 Refezione scolastica, Piergallini dice no alle mono-porzioni: “Governo faccia un passo indietro”

ORE 12 AREA VASTA 5

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1280 tamponi: 681 nel percorso nuove diagnosi e 599 nel percorso guariti.

I positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, contatti domestici e screening ospiti strutture residenziali.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 14082020 ore 9 revAS

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.