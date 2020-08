Qui tutte le notizie di ieri, 15 agosto

ORE 18.30 PROTEZIONE CIVILE E MINISTERO DELLA SALUTE

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Tamponi fatti: 36.807. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

Persone attualmente positive al Covid: sono 14.733, 327 in più di ieri. Ricoverati con sintomi 787 (+23), le terapie intensive 56 (+1) e quelli in isolamento domiciliare 13.890 (+303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146). Questi i dati del ministero della Salute.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tredici ricoverati, sempre uno in Terapia Intensiva

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 858 tamponi: 529 nel percorso nuove diagnosi e 329 nel percorso guariti.

I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.

