ANCONA – “Il decreto ‘Agosto’ pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale è importante per il sisma, ora va migliorato in Parlamento”.

Lo ha detto stamane il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. “I temi posti dai territori colpiti dai terremoti del 2016 sono stati concretamente ed in grande parte affrontati dal governo – ha spiegato – Le norme sul sisma contenute nel decreto di agosto per il rilancio dell’economia sono molto importanti, come lo sono quelle del decreto ‘Semplificazioni’ approvato qualche settimana fa”.

Legnini ha comunque chiesto di “apportare alcuni miglioramenti in sede di conversione parlamentare. Si tratta – ha sottolineato – di disposizioni molto attese nei territori del Centro Italia, a partire dalla proroga fino al 2021 dei contratti di lavoro per tutto il personale impegnato nella ricostruzione, tra gli Uffici Speciali ed i Comuni, e l’avvio della loro stabilizzazione sia pure, per ora, a valere sulle disponibilità delle Regioni e degli stessi enti locali”.

