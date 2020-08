OFFIDA – L‘amministrazione Comunale, dopo le prime linee guida del Governo per la ripartenza scolastica, ha iniziato a lavorare in sinergia con la dirigenza scolastica e il responsabile della sicurezza dell’IC Falcone Borsellino per programmare i lavori necessari a garantire l’inizio dell’anno scolastico 2020 / 2021 nel rispetto delle linee guida emanate.

L’obiettivo era quello di garantire il rientro in aula dei ragazzi senza doppi turni che avrebbero causato disagi ai ragazzi e alle famiglie.

Per questo motivo, sono stati eseguiti lavori di abbattimento di alcune pareti per avere aule più ampie, inoltre sono stati recuperati e adeguati locali, con posa in opera di pareti in cartongesso fonoisolate. I lavori, che a breve saranno completati, consentiranno l’avvio dell’attività didattica a tutte le classi.

Le modifiche alla distribuzione degli spazi (layout generale) hanno comportato l’adeguamento dell’impianto termoidraulico, elettrico e quello dell’illuminazione, oltre a una nuova pavimentazione (ove necessario), tinteggiature, finiture varie di completamento, tutto al fine di consentire un inizio delle attività didattiche, rispondenti alle direttive nazionali.

“Non potevamo non cercare di tornare quanto prima alla normalità – commenta l’Assessore alla Scuola Isabella Bosano – lo abbiamo fatto adeguando gli spazi alle direttive del governo, per la sicurezza dei nostri studenti; stiamo inoltre lavorando a quanto sarà necessario attuare per il servizio di trasporto scolastico che, voglio ricordarlo, a Offida rimarrà gratuito”.

“Inoltre – prosegue il Sindaco Luigi Massa – ci siamo posti anche l’obiettivo di evitare la sospensione delle attività scolastiche per lo svolgimento delle elezioni, abbiamo trovato quindi altra sede per dislocare i due seggi elettorali che erano ospitati nel plesso Ciabattoni, la continuitá scolastica è fondamentale per i ragazzi e per le famiglie. Voglio segnalare che in questo è stata importante la decisione, assunta dall’Amministrazione Regionale, di riconoscere un sostegno a quei Comuni che si fossero attrezzati in tal senso”.

