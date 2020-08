Rintocchi di campana hanno scandito ieri pomeriggio la lettura dei nomi delle vittime alla presenza del Vescovo D’Ercole. Pe rle restrizioni Anti-Covid non si terrà come ogni anno la classica fiaccolata

ARQUATA DEL TRONTO – Quattro anni esatti sono passati da quel terribile 24 agosto 2016 che ha scosso tutto il Centro Italia e in particolare le cominità Montane dell’Ascolano e marchigiane, del Lazio e dell’Umbria.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una cerimonia ad Arquata del Tronto in memoria delle vittime del terremoto, un totale di 299 di cui 51 nel Comune dell’ascolano. Il vescovo Giovanni D’Ercole ha officiato la cerimonia nel giardino di Pescara del Tronto dedicato ai deceduti del sisma, che ospita il monumento in loro memoria. Rintocchi di campana hanno scandito la lettura del lungo elenco dei nomi delle vittime del sisma di Arquata. Per le restrizioni anti-Covid 19, quest’anno non ci sarà invece la fiaccolata notturna come avvenuto negli anni scorsi.

Presenti anche alcune autorità politiche come il sidaco Aleandro Petrucci, il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

